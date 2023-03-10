Подмосковье 10 марта 2023, 10:47 Специалисты из Подмосковья восстановят школу №5 в Мариуполе

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Заканчивается восстановление разрушенной школы № 5 в Мариуполе. Специалисты подмосковного «Управления технического надзора капитального ремонта» ежедневно выезжают на объект и контролируют ход работ.

Специализированная школа № 5 находится на стадии завершения капремонта. Здесь заменили кровлю и все коммуникации, провели внутренние отделочные работы. В здании снова есть электричество и отопление. Снаружи школа стала яркой и современной.

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Генеральный директор компании «УТНКР» Михаил Чебриков подчеркнул, что ремонт в школах Мариуполя проводится по высоким стандартам. Работы выполняют в том числе специалисты из Подмосковья, которые стремятся как можно быстрее вернуть ребят в учебный процесс.

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Подмосковье принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о помощи, которую Московская область оказывает новым регионам России.