Подмосковье 07 июля 2023, 13:52 Специалисты из Подмосковья восстановят 9 школ в Мариуполе ФКР

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Подмосковные строители с прошлого года ремонтируют и восстанавливают 163 школы на территории ЛДНР. В одном только Мариуполе работы проведут в девяти образовательных учреждениях.

В Тельмановском и Новоазовском районах ДНР в прошлом году силами Подмосковья восстановлено три школы, а в этом году в порядок приведут еще четыре. В Мариуполе специалисты Фонда капитального ремонта, подведомственного региональному МинЖКХ, восстанавливают девять школ.

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В ЛНР восстановлена одна школа. Дополнительно в 2022 году в Запорожской области проведен ремонт 146 образовательных учреждений.

Сейчас на строительных площадках социально значимых объектов ЛДНР трудятся более 38 тысяч специалистов из разных регионов России. Задействовано около пяти тысяч специальных машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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