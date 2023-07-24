Подмосковье 24 июля 2023, 17:01 Специалисты из Подмосковья восстановили газоснабжение в жилом доме в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Специалисты из Московской области продолжили восстанавливать жилую инфраструктуру в Мариуполе. Например, в Ильичевском районе МО сотрудники «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» восстановили газоснабжение жилого дома, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Сейчас они восстанавливают конструктив, выполняются работы в местах общего пользования и обустраивают канализацию и холодное водоснабжение. В доме меняют кровлю и окна.

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Работы выполняет Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов. По его словам, это особенно необходимо летом, когда дети больше времени проводят на улице.

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