Специалисты IT-сферы со всей России приехали на интернет-форум в Подмосковье

Лучшие представители IT-индустрии страны собрались в одном месте, чтобы обменяться опытом. Подмосковный пансионат на четыре дня превратился в фестиваль под открытым небом — площадку для неформального общения.

25-й российский интернет-форум стартовал в Одинцове. Участников ждут кейсы, мастер-классы, дискуссии и круглые столы. В 2020-м году вклад Рунета в экономику России составил 6,7 триллиона рублей. Пользоваться интернетом стали больше и чаще, конечно, на показатели повлияла пандемия.

«Пандемия ускорила многие процессы, которые нам нужны были — в образовании, медицине. По сути, когда мы говорим об образовательных проектах и цифровой экономики — в 19-м году это казалось каким-то космосом», — отметил Сергей Гребенников, организатор Российского интернет форума.

Сейчас же ни для кого из нас не кажется странным, например, купить квартиру онлайн. Процессы максимально цифровизировали. За развитием поспевает и старшее поколение.

«Мобайл — это наше все, это тренд пяти лет, мобильное устройство стало главным для выхода россиян в сеть, при этом эксклюзивная аудитория — это 33 миллиона человек. И что важно — больше всего эксклюзивных пользователей — это аудитория 55+, очень неожиданный вывод, интересный», — подчеркнул Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Для участников, которые не смогли приехать, организовали интернет-трансляцию из каждого шатра.

Главный акцент юбилейного форума — общение. За четыре дня его планируют посетить пять-шесть тысяч человек. IT-гении уверены, что онлайн не сможет полноценно заменить живые встречи. Тем более, с таким неформальным подходом — на мягких пуфах, шезлонгах под открытым небом в Подмосковье.