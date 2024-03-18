Подмосковье 18 марта 2024, 15:42 Специалисты Истринского лесничества проведут генеральную уборку в преддверии пожароопасного сезона Комитет лесного хозяйства МО

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Работники Филатовского лесничества Истринского филиала «Мособллеса» приступили к уборке погибших деревьев. Планируется очистить территорию вблизи деревни Матвейково и садового товарищества «Синево».

По словам старшего участкового лесничего Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Ивана Новожилова, уборку традиционно проводят в преддверии пожароопасного сезона.

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«Несвоевременная уборка горючего материала создаст дополнительную угрозу и риски возникновения возгораний. Поэтому мы уже провели разъяснительную беседу с исполнителем работ о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Держим ситуацию на контроле», — рассказал Новожилов.

Также генеральную уборку проведут вблизи садового товарищества «Парижская коммуна» деревни Савельево — на территории квартала 60-Н Савельевского участкового лесничества.

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