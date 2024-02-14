Подмосковье 14 февраля 2024, 18:58 Специалисты ГУСТ Подмосковья закрыли более 390 обращений по вопросам отопления с начала года ГУСТ МО

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Оптимальная температура в квартире является важным условием для создания комфортных и уютных условий проживания. Специалисты ГУСТ Московской области напомнили об оптимальных параметрах и рассказали, куда обращаться в случае нарушений.

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, минимальная температура воздуха в квартирах не должна быть ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже 20 градусов.

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В случае, если температура в помещении не соответствует установленным нормам, рекомендуется обратиться в управляющую организацию и запросить проведение измерений температуры воздуха и принятие мер по устранению отклонений.

С начала 2024 года специалисты ГУСТ МО рассмотрели 396 заявок в 41 городском округе. Лидером по количеству решенных обращений оказался Орехово-Зуевский городской округ. Там выполнили 130 заявок, поступивших от местных жителей.

В ГУСТ МО добавили, если в квартире зафиксирована температура, которая не соответствует установленным нормам, необходимо сообщить об этом в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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