Подмосковье 12 февраля 2024, 22:34 Специалисты ГУСТ Подмосковья оценят работу муниципальных управляющих компаний ГУСТ МО

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Сотрудники ГУСТ Московской области определили основные критерии для оценки работы управляющих компаний. В первую очередь они сфокусируются на качестве организации их хозяйственной деятельности.

При проведении проверок учтут такие факторы, как численность и квалификация персонала, уровень заработной платы работников, эффективность работы договорных отделов, а также правильность ведения бухгалтерского и налогового учета.

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Особое внимание уделят анализу деятельности подрядчиков и поставщиков, сотрудничающих с управляющими компаниями. Кроме того, специалисты дадут оценку работы аварийных бригад и состояния складских запасов.

Диспетчерские службы будут обзванивать и тестировать на своевременную реакцию и качество отработки задач, чтобы более детально понимать уровень предоставляемых услуг жителям Подмосковья.

По результатам проведенной оценки будут приняты меры для устранения выявленных недостатков и повышения эффективности работы управляющих компаний.

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