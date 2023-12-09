Подмосковье 09 декабря 2023, 21:07 Специалисты ГУСТ Подмосковья обменялись опытом с коллегами из столицы ГУСТ МО

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Специалисты Главного управления содержания территорий Московской области провели встречу с коллегами из Управы района Кунцево города Москвы. В рамках мероприятия они обменялись опытом.

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что в ходе встречи обсуждались алгоритмы организации работы в зимний период.

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«Из интересного Глава Управы Дмитрий Сапронов поделился, что специалисты комплексной уборки работают вахтовым методом, ремонт техники проводят своими силами, кроме сложных работ. В этом случае подключают подрядные организации», — указала Светлана Аипова.

Она добавила, что на территории Московской области определена приоритетность уборки объектов. В первую очередь после обильных снегопадов специалисты очищают остановочные пункты и тротуары для удобства местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион нарастит штат работников коммунальных служб, а также закупит дополнительную технику.

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