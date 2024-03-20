20 марта 2024, 18:51
Специалисты ГУСТ ответят на вопросы жителей Подмосковья в прямом эфире 29 марта
Заместители руководителя ГУСТ Московской области 29 марта в 14:00 в прямом эфире ответят на вопросы жителей региона. Посмотреть трансляцию можно на любом ресурсе без регистрации.
Что делать, если в квартире появились крысы или насекомые? Кто должен убрать соседский хлам в подъезде? Как и когда проводится уборка крыш — на эти и другие вопросы специалисты ответят в эфире.
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Как рассказали в ведомстве, прием вопросов от горожан продлится до 27 марта. Некоторые рассмотрят во время эфира, а ответы на другие специалисты пришлют на электронную почту.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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