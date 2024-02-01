Подмосковье 01 февраля 2024, 15:50 Специалисты ГУСТ не выявили нарушений у перевозчиков строительного мусора в Щелкове ГУСТ МО

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Команда ГУСТ МО продолжает совместную работу с министерством экологии, МВД и ГУРБ для пресечения незаконной перевозки строительных отходов на территории Подмосковья. На этот раз рейды прошли в Щелкове.

Сотрудники остановили 23 грузовых автомобиля, проверив наличие необходимой документации. Водители предоставили разрешение на транспортировку отходов строительства, подтвердив законность перевозок.

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«Все соблюдали требования законодательства, нарушителей не выявили, — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Представители ГУСТ МО напомнили перевозчикам, что поймать с поличным, тех кто не соблюдает правила, могут камеры на дорогах региона, которые автоматически фиксируют водителей-нарушителей и отправляют им квитанции на оплату штрафов. Так, в минувшем январе 17 перевозчиков из Щелкова пополнили бюджет на 3,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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