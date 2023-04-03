Подмосковье 03 апреля 2023, 18:14 Специалисты Госветслужбы Подмосковья выезжают для осмотра домашних животных в отдаленные населенные пункты

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья выезжают для осмотра домашних животных в отдаленные населенные пункты. Услуга актуальна, например, для тех, кому трудно привезти животное в клинику из-за его больших размеров или по другим причинам.

«Только с начала года ветеринарные специалисты в Подмосковье выезжали для оказания помощи животным более 1,5 тысячи раз. В том числе это выезды в отдаленные районы: как к домашним, так и к сельскохозяйственным животным», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Специалисты выезжают на ветеринарном автомобиле, где есть все необходимое: портативный аппарат УЗИ, инструменты для визуальной диагностики, вакцины и многое другое. Если же животному требуется операционное вмешательство, капельницы или переливание крови, его доставляют в ветлечебницу.

Оформить выезд специалиста на дом можно, позвонив в клинику или в контактный центр по номеру: 8(495) 668-01-25.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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