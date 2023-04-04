Подмосковье 04 апреля 2023, 14:54 Специалисты Госветслужбы Подмосковья проверили 188 молочных ферм в марте Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В прошлом месяце сотрудники Госветслужбы Московской области проверили 188 животноводческих ферм, которые производят сырое молоко. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Мероприятия провели в рамках месячника «Безопасное молочное сырье».

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Состав молока проверили на остатки лекарств, в том числе антибиотиков. Также специалисты обследовали коров на скрытые формы мастита и излишнее количество соматических клеток в сыром молоке. Они взяли пробы сливочного масла и сыра для выявления в них растительных жиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области активно реализуют программу импортозамещения. Только в прошлом году в регионе удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

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