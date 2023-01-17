Подмосковье 17 января 2023, 18:55 Специалисты Госветслужбы Подмосковья продезинфицировали 10 млн квадратных метров площадей в 2022 году Публичное достояние

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Специалисты подмосковной Госветслужбы продезинфицировали тысячи объектов общей площадью 10 миллионов квадратных метров в 2022 году. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Работу проводят в комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия хозяйств региона. Благодаря этому мы предотвращаем возникновение опасных заболеваний животных и получаем безопасное, качественное сырье и продукцию», — отметил Георгий Филимонов.

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Министр добавил, что продезинфицированные в прошлом году площади сопоставимы с территорией пяти княжеств Монако или площадью 1400 футбольных стадионов.

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Сотрудники Госветслужбы дезинфируют животноводческие объекты, предприятия по ввозу, переработке, хранению и реализации продукции животного происхождения, а также автотранспорт.

Помимо этого, специалисты регулярно проводят ветеринарный осмотр продукции и лабораторный контроль ее качества, добавил зампред.

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