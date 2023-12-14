Подмосковье 14 декабря 2023, 14:53 Специалисты «Энергомаша» в Химках приняли участие в молодежном форуме Роскосмоса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» стали участниками молодежного форума «Команда будущего». Участие в нем приняли порядка 500 студентов профильных вузов, ученых и представителей Роскосмоса.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Форум длился три дня. Там выступали эксперты космической отрасли, космонавты и представители Российского общества «Знание». Молодые ученые обсудили архитектуру будущей Российской орбитальной станции и другие темы отрасли.

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Также проводились лекции и мастер-классы, командные игры и психологические тренинги. Специалисты могли обменяться опытом с членами молодежных отраслевых объединений.

«Со специалистами в области молодежной политики, победителями конкурса „Лидеры России“, бизнес-тренерами молодежь Роскосмоса и студенты профильных вузов работали над возможностями самореализации, основами планирования, многозадачности, формированием креативного мышления и эмоционального интеллекта, конфликтами и способами их разрешения», — рассказали в пресс-службе научно-производственного объединения «Энергомаш».

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