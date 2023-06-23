Подмосковье 23 июня 2023, 18:18 Специалистов пресс-служб в сфере строительства и ЖКХ из Подмосковья пригласили на съезд в Сколково Министерство благоустройства Московской области

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Минстрой России приглашает подмосковных специалистов пресс-служб в сфере строительства и ЖКХ на второй всероссийский съезд. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

Мероприятие пройдет 23 и 24 июня, а среди спикеров — пресс-секретарь вице-премьера России Шамиль Галимуллин, пресс-секретарь министра строительства и ЖКХ России Арина Макарова, советник министра строительства и ЖКХ России Гульназ Минниханова и другие.

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На съезде поднимут вопросы о том, как сделать работу отраслевых пресс-служб более эффективной, алгоритмы обработки инфоповодов, приемы продвижения новостной повестки в СМИ и многое другое.

Кроме того, на встрече проведут сессию «Вопрос-ответ» и тематические круглые столы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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