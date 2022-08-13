Специалистов по привлечению инвестиций со всей страны собрали на форуме в Истре

В Корпоративном университете Сбербанка в Истре состоится Межрегиональный форум по внедрению инвестиционного стандарта. По словам зампреда правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, мероприятие посетят около 300 специалистов из 45 регионов страны.

На мероприятии также будут присутствовать первый зампред правительства России Андрей Белоусов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«Рассчитываю, что мы все с вами увезем с этого мероприятия лучшие практики друг друга. <…> Будем рассуждать, как увеличить приток инвестиций в наши регионы», — рассказала Зиновьева. Она уточнила, что зарегистрировались около 200 участников, всего власти ожидают примерно 300 специалистов по привлечению инвестиций из 45 регионов страны. Инвесторы проведут лекции и мастер-классы.

Накануне Зиновьева заявила, что подмосковные производители способны заместить иностранные бренды, которые покинули отечественный рынок. С начала года в регионе увеличили производство напитков на 4,1%.