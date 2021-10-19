Специалистов МОНИКИ привлекут к оказанию первичной помощи в Подмосковье

В Московской области из-за роста нагрузки на персонал в поликлиниках для оказания первичной помощи в проблемных округах привлекут специалистов МОНИКИ. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Количество посетителей в поликлиниках Подмосковья выросло до 210 тысяч человек в день. До начала пандемии эта цифра составляла около 120 тысяч.

Из-за роста нагрузки на медперсонал периодически возникают проблемы с обслуживанием людей в нормативные сроки, признала министр.

«К 1 сентября у нас в листах ожидания находились почти три тысячи пациентов. Топ-специальности в листах ожидания: офтальмология, терапия, неврология, эндокринология, акушерство и гинекология», — доложила глава ведомства.

Больше всего пациентов ожидает консультаций врачей в Балашихе, Можайске, Подольске, Домодедове и Воскресенске.

Источник фото: телеканал «360»

«Чтобы работать с листами ожидания, мы решили привлечь к оказанию первичной помощи специалистов из МОНИКИ, поскольку нехватка персонала у нас сейчас ощущается во всех округах», — заявила Стригункова.

Врачи из МОНИКИ могут оказывать телемедицинские консультации по технологии «врач — врач» либо привлекаться для выездной работы в конкретных городских округах, где сформировались максимальные листы ожидания, пояснила министр.

«МОНИКИ выделяет всех востребованных специалистов, формирует расписание на неделю. Наши поликлиники, в которых наибольшее количество пациентов ожидают консультации, осуществляют запись специалистов на телемедицинскую консультацию. И таким образом оказывают прием при присутствии врача поликлиники», — сообщила она.

На консультациях вместе со специалистами МОНИКИ присутствуют заведующие поликлиниками и их заместители, чтобы не отвлекать терапевтов, у которых свои приемы и выездная работа, добавила Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы провели такой пилот по округам, которые были в проблемной зоне. Это Балашиха, Мытищи, Одинцово, Химки, Можайск. Получили положительные отзывы от пациентов», — рассказала глава подмосковного Минздрава.

Специалисты МОНИКИ будут отрабатывать актуальные округа, в которых наблюдаются проблемы.

Источник фото: телеканал «360»

Также будут задействованы эндомодули. Они будут работать по такой же схеме — в округах, где больше всего людей не могут записаться к врачу.

«Там располагаются три кабинета, есть лабораторное оборудование, ЭКГ. <…> Мы отправляем модули на конкретные территории, чтобы помощь оказали специалисты МОНИКИ», — сообщила Стригункова.

О росте нагрузки на поликлиники ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.