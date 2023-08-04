Подмосковье 04 августа 2023, 12:20 Специалистов для сферы туризма начнут готовить в колледже «Подмосковье» Министерство образования МО

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На базе колледжа «Подмосковье» начнет работать образовательный кластер по отрасли «Туризм и сфера услуг». Учреждение стало победителем грантового конкурса в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Соглашение о создании кластера подписали министр образования Московской области Илья Бронштейн, директора организаций-участников и представители предприятий-партнеров. В колледже «Подмосковье» создадут восемь зон для формирования навыков по различным видам работ: туризм и гостиничное дело, технологии индустрии красоты, поварское и кондитерское дело, сервис на транспорте, технологии предоставления медицинских услуг.

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«Образовательные кластеры открываются в партнерстве со средним и малым бизнесом для различных сфер, в зависимости от потребностей регионального рынка труда. Предприниматели одобряют инициативу колледжа и очень рады этому начинанию», — отметила директор «Подмосковья» Антонина Юдина.

Кластер позволит развить кадровый потенциал в отрасли туризма и сферы услуг. Ожидается, что он начнет свою работу в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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