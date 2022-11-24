Подмосковье 24 ноября 2022, 19:29 Специалистов для импортозамещающего производства начнут готовить в Серпухове

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Серпуховский лифтостроительный завод и Серпуховский колледж заключили соглашение о подготовке специалистов для производств, работающих в сфере импортозамещения. Договор заключили при поддержке Мининвеста Подмосковья, сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Работа с колледжем поможет закрыть потребность в кадрах. В течение 2023 года на производстве планируется создать 500 новых рабочих мест», — сказала зампред.

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Екатерина Зиновьева уточнила, что для реализации проекта по подготовке кадров для подмосковных импортозамещающих предприятий заключено уже более 50 соглашений между инвесторами и образовательными учреждениями Подмосковья.

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Серпуховский колледж будет готовить для лифтостроительного завода специалистов по специальностям «технология машиностроения», «технология металлообрабатывающего производства», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «сварщик».

В Мининвесте добавили, что в рамках соглашения с лифтостроительным заводом для студентов третьего и четвертого курсов будут организованы экскурсии на предприятие, прохождение целевого обучения и производственной практики. Выпускники колледжа получат возможность трудоустроиться на заводе.

За последние пять месяцев в Подмосковье было реализовано 14 проектов импортозамещения, суммарный объем инвестиций по ним превысил 3,8 миллиарда рублей, отметили в Мининвесте региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 130 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье за четыре года.

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