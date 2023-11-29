Подмосковье 29 ноября 2023, 13:00 Специалист социального центра их Химок стал участников ТВ-шоу «Песни от всей души» КЦСОР "Химкинский"

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Специалист отделения социальной реабилитации № 1 комплексного центра «Химкинский» Михаил Цой выступил на вечернем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Он исполнил песню «Белым снегом», сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Цой учит пению получателей социальных услуг под баян, гитару и караоке. По его словам, такие занятия улучшают осанку и гибкость тела, так как требуют правильной постановки дыхания и поддержания правильной позы. Это важно для пожилых людей.

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Также в этом выпуске выступили певица Ева Власова, Галина Воробьева, Ирина Нечаева, Наталья Логутова, Игорь Богданов и Виталий Синицын.

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