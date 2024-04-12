Подмосковье 12 апреля 2024, 15:19 Работник Системы-112 из Лобни победил на областном шахматном турнире Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Центральном доме шахматиста имени Ботвинника состоялся открытый шахматный турнир среди ветеранов правоохранительных органов. Николай Скворцов, специалист Системы-112 городского округа Лобня, занял второе место в личном зачете и первое в командном первенстве на этих состязаниях.

В соревнованиях участвовали команды Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, Подмосковью, Росгвардии, региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата органов внутренних дел, Московского университета МВД России имени Кикотя, ассоциации ветеранов боевых действий и всероссийской полицейской ассоциации.

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Ранее Николай Скворцов на постоянной основе добивается высоких результатов и в службе. Он не раз входил в число лучших работников Системы-112 по региону.

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