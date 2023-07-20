Подмосковье 20 июля 2023, 15:54 Специалист из Конго проверит качество ремонта трассы М-7 в Богородском округе Телеканал «360»

Читать 360tv в

Патрик Момбанга Моконда из Конго проверит качество капитального ремонта федеральной трассы М-7 «Волга» в Богородском округе. Он отучился в России и уже 18 лет работает в дорожной службе.

Патрик приехал в Россию учиться по обмену. Он окончил Владимирский государственный университет по направлению «Автомобильные дороги и аэродромы». Обзавестись семьей инженер пока не успел, все свое время он посвящает работе в отделе контроля качества компании «Владимиравтодорпроект».

Реклама

«Я работаю сейчас старшим инженером-инспектором и принимаю все работы, которые делают на дороге. Смотрю, как они строят: по проекту или не по проекту, все параметры, качество», — рассказал Патрик.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Языковой барьер, который может многих напугать на пути к мечте, для Патрика не стал проблемой. Он считает, что самое главное в его работе — знания.

«Везде в мире нуждаются в дорогах. <…> А в России много дорог, но все равно строят. Поэтому я хочу работать и проектировать дороги, чтобы было еще лучше», — поделился Патрик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».