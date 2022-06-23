Спектакли XV Международной летней театральной школы покажут в Звенигороде и Истре 24–27 июня

Конец июня запомнится жителям Звенигорода и Истры показами выпускных спектаклей XV Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ. Профессиональные артисты будут ставить постановки с 24 по 27 июня.

Участники проекта — молодые артисты из России и зарубежья, не достигшие возраста 35 лет, но имеющие профильное образование. При поддержке Минкультуры РФ и Московской области они покажут спектакли «Александр Сергеевич. Деградация», «Лекарь поневоле», DQ, «Выхухоль и фейхоа» на сценах Истринского драматического театра и Культурного центра имени Орловой в Звенигороде.

Приобрести билеты и узнать подробнее о спектаклях можно на сайте XV Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ.