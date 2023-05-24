Подмосковье 24 мая 2023, 11:45 Спектакли «Платонов» и «Сахалин» представят на театральном фестивале в Чехове 24 мая Высшая школа сценических искусств К. Райкина

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Театральный фестиваль «Мелиховская весна» продолжается в подмосковной усадьбе великого русского драматурга Антона Чехова. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что приготовили организаторы на 24 мая.

В программе шестого дня фестиваля два события.

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Высшая школа сценических искусств Константина Райкина представит спектакль «Платонов», в основе которого лежит раннее произведение Чехова «Безотцовщина». Пьесу Антон Павлович написал в 18 лет, а ее текст был опубликован уже после смерти автора.

Зрители увидят на сцене шесть персонажей — шесть разных судеб, сплетенных с личностью главного героя спектакля Михаила Васильевича Платонова. Героям придется сделать сложный выбор и ответить на главные вопросы бытия. Начало в 16:00 в театральном дворе музея-заповедника «Мелихово».

Чуть позже, в 19:00 на открытой сцене выступит Владимирский академический областной драматический театр. Артисты привезли на фестиваль спектакль «Сахалин», который расскажет о странном путешествии Чехова на этот остров. Что это было: исследовательская поездка или попытка вновь обрести смысл жизни? Драматург не написал ни одного произведения о Сахалине и его жителях, но вернулся из поездки другим человеком, который по-другому понимал и воспринимал смысл жизни.

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