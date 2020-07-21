Спектакли Мелиховского театра снова будут идти в усадьбе Чехова
После перерыва постановки Мелиховского театра снова можно увидеть в усадьбе Антона Чехова. В репертуаре труппы небольшие спектакли: «Медведь», «Свидание хотя и состоялось, но…», «Пропащее дело», «Жених и папенька», «Из воспоминаний идеалиста», «От нечего делать», «На чужбине», «Пересолил», «Злоумышленник», «Экзамен на чин» и другие.
Каждую субботу и воскресенье в усадьбе будут показывать по четыре-пять спектаклей в день. Точное расписание можно узнать в кассе музея. Первый спектакль начинается в 12 часов дня.
С 17 часов вечера в усадьбе будут показывать большие постановки: «Дядя Ваня», «Барыня», «Психопаты», «Дачные рассказы Антоши Чехонте» и другие.
Билеты можно купить на сайте музея и в кассе.
А 31 июля труппа Мелиховского театра выступит на открытии VI Международного фестиваля искусств имени П. И. Чайковского в Клину. В музыкально-драматическом действии «Ч+Ч», посвященном юбилеям П. И. Чайковского и А. П. Чехова, примет участие оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.