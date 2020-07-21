Спектакли Мелиховского театра снова будут идти в усадьбе Чехова

Мелиховский театр вернулся в усадьбу Антона Чехова. Спектакли по произведениям классика снова будут проходить по выходным.

После перерыва постановки Мелиховского театра снова можно увидеть в усадьбе Антона Чехова. В репертуаре труппы небольшие спектакли: «Медведь», «Свидание хотя и состоялось, но…», «Пропащее дело», «Жених и папенька», «Из воспоминаний идеалиста», «От нечего делать», «На чужбине», «Пересолил», «Злоумышленник», «Экзамен на чин» и другие.

Каждую субботу и воскресенье в усадьбе будут показывать по четыре-пять спектаклей в день. Точное расписание можно узнать в кассе музея. Первый спектакль начинается в 12 часов дня.

С 17 часов вечера в усадьбе будут показывать большие постановки: «Дядя Ваня», «Барыня», «Психопаты», «Дачные рассказы Антоши Чехонте» и другие.

Билеты можно купить на сайте музея и в кассе.

А 31 июля труппа Мелиховского театра выступит на открытии VI Международного фестиваля искусств имени П. И. Чайковского в Клину. В музыкально-драматическом действии «Ч+Ч», посвященном юбилеям П. И. Чайковского и А. П. Чехова, примет участие оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.