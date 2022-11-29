Подмосковье 29 ноября 2022, 11:07 Спектакли, ледовые шоу и семейные фестивали войдут в новую программу мероприятий «Зима в Подмосковье»

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Масштабная программа мероприятий «Зима в Подмосковье» развернется в регионе с 1 декабря. Старт сезона ознаменуется зажжением новогодних гирлянд на центральных площадях области. В министерстве культуры и туризма рассказали, какие развлечения приготовили для жителей.

«Парки Подмосковья присоединятся к программе 3 декабря. Посетителей ждут зимние фотозоны, творческие мастерские, посиделки с чаепитием. Также будут проводиться подвижные игры, хоккейные матчи, катание с горки», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Музеи проведут новогодние интерактивные и концертные программы. «Зарайский кремль» пригласит на выставку «Русская тройка», а Серпуховский историко-художественный музей и музей-заповедник «Мелихово» — на представления «Мир сказок» и «Елка у Чеховых, или Путешествие за волшебным зернышком».

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«В этом году мы делаем акцент на уютные камерные форматы и семейные мероприятия в музеях, парках и домах культуры. Например, наши государственные театры покажут более 100 новогодних спектаклей, муниципальные — более 300», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов

Больше трех тысяч мероприятий запланировано в домах культуры, почти все из них — для детей с родителями. В городских округах также пройдут социальные елки, викторины, сказочные постановки и многое другое.

Этой зимой в Подмосковье покажут 29 спектаклей на льду. Татьяна Навка представит сказку «Царевна-лягушка», Илья Авербух — «Ледниковый период», Евгений Плющенко — «Сказки Евгения Плющенко».

На территории Главного храма Вооруженных сил России 24 декабря стартует зимний фестиваль, который продлится до 26 февраля. Здесь будут залиты самый большой каток в регионе и трассы для тюбинга.

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