Подмосковье 08 августа 2023, 13:39 Спектакли «Клочки по заулочкам» и «Золотой цыпленок» покажут в Подмосковье в августе Министерство культуры и туризма МО

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В августе в Московской области продолжится проект «Театр кукол в парках». Постановки покажут в парках пяти городских округов. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

«Московский областной государственный театр кукол представит спектакли „Клочки по заулочкам“, „Золотой цыпленок“, „Принцесса Крапинка“. Между показами юные зрители смогут поближе познакомиться с артистами и узнать о жизни кукол в театре и за кулисами», — уточнили в ведомстве.

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Так, «Клочки по заулочкам» покажут 13 августа в парке имени Островского в Ступине. Сеансы начнутся в 12:00 и 14:00, а также 20 августа в Лотошинском парке культуры и отдыха — в 13:00 и 15:00.

Зрители увидят спектакль «Принцесса Крапинка» 19 августа в Парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдоме. Уже 26 августа постановку презентуют в парке имени Лямина в Дмитрове. Сеансы пройдут в 13:00 и 15:00.

Спектакль «Золотой цыпленок» можно будет увидеть 27 августа в 13:00 и 15:00 в Зарайске.

Вход на все спектакли свободный.

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