Десять спектаклей покажут на фестивале «Театральная планета» в Рошале

Фестиваль «Театральная планета» начался в Рошале. Он объединил творческие коллективы уже в третий раз. За четыре дня здесь покажут десять спектаклей. Их можно будет увидеть на сцене Дома культуры имени Косякова.

Каждый день фестиваля расписан буквально по минутам. Показ спектаклей, мастер-классы, творческие лаборатории — все это и многое другое организуют для гостей «Театральной планеты».

Первыми постановку показали хозяева фестиваля. На суд жюри представили спектакль «Маленькая принцесса» — это история про маленькую девочку Сару, на долю которой выпало немало бед: смерть ее родителей, предвзятое отношение педагогов из интерната, бедность. Но она проходит все это с достоинством, словно маленькая принцесса.

Другая важная часть фестиваля — мастер-классы. Это отметила его художественный руководитель Евгения Бочкова.

Профессиональные педагоги проведут мастер-классы. У детей будет театральная мастерская, где они будут совместно выполнять творческие задания, а затем показывать результат Евгения Бочкова.

За все время фестиваля на сцене покажут и «Белоснежку и семь гномов», «Барышню-крестьянку», «Безымянную звезду». Лучшие коллективы наградят дипломами и ценными призами.