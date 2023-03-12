12 марта 2023, 18:09
Спектакли для детей из зон СВО показали в Подольске
В поселке Дубровицы городского округа Подольск сыграли сразу два спектакля для детей из зон СВО. Вниманию ребят представили мюзикл «Красная шапочка&Серый волк» и спектакль-урок для подростков «Юная любовь в пяти театральных измерениях» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
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Показы проходят в рамках федерального проекта «Юные актеры — детям Донбасса», который реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Минобороны РФ, региональных правительств и общественных объединений с августа 2022 года.
Благотворительные показы с момента запуска проекта прошли в Москве, Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ростове-на-Дону, Твери, Иванове, Туле, Екатеринбурге, Рязани и Саранске.
Оба спектакля были созданы при участии средств гранта Департамента культуры правительства Москвы «Открытая сцена».
Всего организатор проекта — АНО «Музыкальное сердце театра» — планирует провести более 40 показов для 20 тысяч детей и подростков из зон СВО в разных регионах страны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей военнослужащих из зоны СВО.
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