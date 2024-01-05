Подмосковье 05 января 2024, 16:06 Спектакль «Время чудес» будут показывать в Шатуре до 8 января

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Интерактивный спектакль для детей «Время чудес» подготовили в ЦДК имени Нариманова в Шатуре. Перед представлением для ребят устроили развлекательную программу с танцами, песнями и играми.

Спектакль «Время чудес» подготовили артисты местной театральной студии «Отражение» под руководством Сергея Водопьянова. По сюжету Снегурочка и Будильник отправляются в увлекательное путешествие, чтобы восстановить и вернуть Новый год. По пути они встречают интерактивных персонажей и совершают невероятные подвиги.

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Во время самого представления юные зрители взаимодействуют с артистами. С помощью их подсказок главным героям удается освободить Деда Мороза и вернуть ему посох, чтобы наступил Новый год. Сказка будет идти до 8 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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