Спектакль «Василий Теркин» показали на Бахрушинском фестивале в Зарайске

Бахрушинский фестиваль проходит в Зарайске уже в 17-й раз. В честь этого — 10 дней концертов, мастер-классов и спектаклей.

На сцене Дворца культуры имени Виктора Леонова в Зарайске представили спектакль «Василий Теркин». Над работой трудился молодой режиссер Архангельского театра имени М. В. Ломоносова Алексей Ермилышев. Постановка — это реставрация, призванная восстановить в памяти образ смелого бойца из произведений Александра Твардовского. Четверо молодых людей на сцене примеряют шинель, а с ней и образ Василия Теркина.

По словам Ермилышева, актеры берут текст и начинают примерять его на себя. Артисты пытаются понять, каково было тем молодым людям в возрасте 17 и 18 лет в 1941 году.

«Каково это было — надевать эту шинель и проходить весь этот ад», — сказал режиссер.

Фестиваль проходит в Зарайске в 17-й раз. В течение 10 дней будут давать концерты, камерные мастер-классы и спектакли. Каждый год культурное мероприятие посещают до 15 тысяч жителей Московской области.

Фестиваль носит имя купцов Бахрушиных, которые много чего сделали для Зарайска. Они строили школы для бедных семей, церкви и больницы.

«В рамках празднования этого года городские власти объявили о присвоении площади и улице в центре Зарайска [названия] в честь Бахрушиных. Это для нас большая радость. Во-первых, это дань памяти этим выдающимся соотечественникам, которые много сделали для культуры России. Во-вторых, я думаю, это наша скромная лепта в это дело, потому что фестиваль ежегодный», — сказал генеральный директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов.

Бахрушинский фестиваль завершится 31 мая. Финал пройдет в Зарайском кремле.