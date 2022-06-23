Спектакль «В сердце Матери» стал кульминацией памятных мероприятий в Главном храме ВС РФ

На Соборной площади Главного храма ВС РФ 22 июня прошел концерт-спектакль «В сердце Матери». Он стал кульминацией памятных мероприятий, которые провели здесь в честь Дня памяти и скорби.

Источник фото: телеканал «360»

На Соборной площади Главного храма ВС РФ состоялась акция-марафон «Я ПОМНЮ», кульминацией которого стал спектакль «В сердце Матери». Артисты спектакля поведали горькую историю матери, проводившей сына на фронт.

Источник фото: телеканал «360»

В основе постановки — известные музыкальные композиции, хореографические этюды и стихи.

Источник фото: телеканал «360»

У стен Главного храма ВС РФ в память о событиях 22 июня 1941 года в День памяти и скорби выступили Константин Хабенский, Владимир Машков, Александр Маршал, Александр Михайлов, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Екатерина Гусева, Ольга Беляева, Денис Майданов, Сергей Волчков, Валентина Бирюкова, Евгений Кунгуров, а также Центральный военный оркестр Минобороны России и Московский Синодальный хор.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что в День памяти и скорби в разных городах страны появились арт-инсталляции с тысячами журавлей.