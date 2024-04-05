Подмосковье 05 апреля 2024, 14:02 Спектакль «Царевна-лягушка» покажут в Московском областном театре 6 апреля Московский государственный областной театр кукол

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Спектакль «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной сказки пройдет на сцене Московского областного театра кукол 6 апреля. Об этом рассказали в подмосковном Министерстве культуры и туризма.

Как пояснили в ведомстве, в основе сюжета постановки — увлекательные приключения Ивана Царевича. Герою предстоит пройти множество испытаний, чтобы победить Кощея Бессмертного и спасти свою избранницу — Василису Прекрасную.

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История о добре и настоящей любви не оставит равнодушными маленьких зрителей.

В постановки прозвучат хоровые песни в сопровождении подлинных народных инструментов, а декорации к спектаклю оформлены резными узорами.

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