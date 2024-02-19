Подмосковье 19 февраля 2024, 17:15 Спектакль со спецэффектами по пьесе итальянского драматурга показали в Ногинске Телеканал «360»

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В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялась премьера нового спектакля с мультимедийными спецэффектами «Сарабанда. Прогноз погоды». Его поставили по пьесе известного итальянского драматурга Алессандро Барикко.

Особенность этой постановки — большое количество мультимедийных спецэффектов, в том числе с постоянным выводом на экраны видео и фотографий. Это сделано для погружения зрителей в эпоху. Ранее такого в Московском областном театра драмы и комедии еще не было.

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«Соединение света, звука, видео, актера представляло из себя достаточно серьезное проблемы. Обычно ты существуешь с актерами, а остальное помогает, а здесь это равноценные составляющие», — рассказал художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.

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Сюжет строится на знакомстве двух мужчин. Смит — метеоролог и гениальный изобретатель, которого разыскивает полиция и кредиторы. Вессон же занимается тем, что вытаскивает из воды тела людей. Неожиданно в их жизнь врывается молодая и амбициозная журналистка Рашель. Она предлагает им вступить в схватку с законами природы, чтобы написать эксклюзив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

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