Подмосковье 16 января 2024, 15:12 Спектакль «Снежная королева» пройдет в Щелкове 20 января Unsplash

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В театрально-концертном центре «Щелковский театр» 20 января пройдет спектакль «Снежная королева». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спектакль расскажет историю Кая и Герды — главных героев знаменитой сказки Андерсена. Через множество испытаний они спасут свою дружбу и одолеют Снежную королеву, доказав, что настоящая сила кроется в сердце человека.

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Начало программы в 16:00. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

Щелковский театр предлагает большой выбор спектаклей разных жанров. Это комедии и драматические постановки для взрослых, детские представления и интерактивы.

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