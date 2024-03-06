Подмосковье 06 марта 2024, 15:28 Спектакль «Сказки из разных карманов» покажут в Московском областном театре кукол 9 марта Московский областной государственный театр кукол

Читать 360tv в

Московский областной театр кукол покажет спектакль «Сказки из разных карманов» 9 марта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В основе постановки хорошо знакомые, но позабытые стихи позапрошлого века. Эти ретро-произведения звучат тепло и трогательно, поэтому обрадуют как детей, так и взрослых.

Реклама

Начало спектаклей в 11:00 и в 14:00. Продолжительность 45 минут.

Билеты можно приобрести на сайте Московского областного театра кукол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».