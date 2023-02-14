14 февраля 2023, 17:24
Спектакль «Серебряное зеркало» в жанре поэтического кабаре покажут в Клину 18 февраля
Московский Губернский театр представит спектакль об экстравагантной эпохе Серебряного века в музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского в Клину. Постановку в жанре поэтического кабаре можно будет увидеть 18 февраля.
Действо происходит в уютной камерной обстановке, и зрители будто сами становятся участниками красивого представления.
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Серебряный век был щедр на таланты, но имена многих поэтесс того времени оказались забыты. Этот спектакль — о них. Талантливых, красивых, дерзких и несчастливых. В их стихах отражается вся эпоха: мечты о независимости, ростки феминизма, растоптанные революцией надежды. Почти ни у кого из них не было удачной женской судьбы. Режиссеры пытаются восстановить память об этих героинях.
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Начало спектакля в 17:00. Билеты, в том числе и по «Пушкинской карте», можно приобрести онлайн.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.
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