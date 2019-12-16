Огонь и лед. Спектакль с элементами научного шоу представили в Дубне

В Дубне поставили спектакль с элементами научного шоу. Интерактивное музыкально-драматическое представление показали на сцене дворца культуры «Октябрь».

На сцене — огонь, дым и лед. Такой спектакль прошел в Дубне впервые. Сочетание форматов возникло неспроста: главный герой, Ломоносов, был по-настоящему универсальным человеком — выдающимся ученым, поэтом, инженером. Зрителям рассказали об этом самыми неожиданными способами.

Источник фото: телеканал «360»

«Это было нелегко. Не уверен, что смогу это повторить. Но это было интересно. Как я говорил, ученый должен популяризировать науку в семье, среди коллег и далее. И есть много путей популяризации для каждого слоя населения», — отметил Дмитрий Дряблов, научный сотрудник ОИЯИ.

Источник фото: телеканал «360»

Даже в фойе сразу было понятно, что в спектакле речь идет о личности неординарной и многогранной. Михаил Ломоносов — не только один из самых разносторонних русских ученых. Он проявил себя и как талантливый мастер по мозаике, многое сделал для развития этого искусства в России.

«Та мозаика, которая была в Киевской Руси, была византийской. Потом долгое время это забыли на Руси, забыли смальтоварение. Ломоносов, когда был в Германии, эти секреты привез к нам. У нас начали делать смальту, появились мозаичные мастерские, известны памятники, известны мозаики, которые сам Ломоносов делал», — рассказал Михаил Поляков, мастер по мозаике.

Источник фото: телеканал «360»

Необычный проект стал возможен после того, как его автор — Марина Чайковская — получила стипендию губернатора в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства».

Источник фото: телеканал «360»

«У Ломоносова была мама. Ее звали Лена Иванова. По странному совпадению идея исходила от Лены Ивановой. Можно сказать, что она — мама этого спектакля. И вот Лена Иванова сказала мне: а не сделать ли нам день науки в Дубне. Ведь у нас есть произведение на стихи Ломоносова и не спеть ли, и не сделать ли это спектаклем. А Лена Иванова — это директор дворца культуры «Октябрь», — поделилась Марина Чайковская.

Проект уже готовят к гастролям. Несмотря на то, что организовать постановку такого формата на другой сцене будет нелегко — организаторы уверены, что спектакль должны увидеть в разных уголках Подмосковья.