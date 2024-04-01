Подмосковье 01 апреля 2024, 14:56 Спектакль по пьесе Эдварда Радзинского показали в Истре Телеканал «360»

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Премьера спектакля «Последняя ночь последнего царя» состоялась в драматическом театре Истры. Постановка по пьесе Эдварда Радзинского собрала аншлаг.

Этот спектакль был давней мечтой художественного руководителя Истринского драмтеатра. Несмотря на большое количество диалогов, зрители высоко оценили постановку.

Телеканал «360»

Спектакль «Последняя ночь последнего царя» поставлен по пьесе Эдварда Радзинского, который написал ее на основе личных дневников убийц семьи Романовых. Главные роли в спектакле исполнили Андрей Соколов, сыгравший Николая II, и Ирина Белова, сыгравшая его супругу.

«Это было погружение в какую-то нечеловеческую боль, нечеловеческие эмоции, потому что потерять свою семью, своих детей — это очень страшно. Работа получилась действительно достойной и интересной», — сказал актер Андрей Соколов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она пополняется каждый день.

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