Спектакль по мотивам оперы Моцарта представят в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 16:36 Поделиться Telegram

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Viber Спектакль по мотивам оперы Моцарта представят в Наро-Фоминске

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Интерактивный спектакль «Волшебная флейта» по мотивам оперы Моцарта представят в Центральном дворце культуры 24 сентября. Его покажет Московская областная филармония.

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Спектакль будет особенно интересен детям из-за своей интерактивности. Зрители смогут услышать классическую оперу в современном формате с элементами театрализации — гримом, светом и костюмами. Партии исполнят молодые солисты филармонии, хоров, театров и центра оперного пения. Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».

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