Спектакль по мотивам оперы Моцарта представят в Наро-Фоминске | 360°

Все новости

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:17

Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11 этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 19:10

Названы пять устаревших советов по питанию

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:09

Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:08

Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России

Криминал

23 сентября 2022, 19:08

Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:07

Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников

Мир

23 сентября 2022, 19:00

Новые санкции сыграют против Европы. Российская экономика уже закалилась

Подмосковье

23 сентября 2022, 18:58

Новые врачи, оборудование и возможности появились в больнице Электроуглей

Подмосковье

22 сентября 2022, 16:36

Спектакль по мотивам оперы Моцарта представят в Наро-Фоминске

Читать 360tv в

Интерактивный спектакль «Волшебная флейта» по мотивам оперы Моцарта представят в Центральном дворце культуры 24 сентября. Его покажет Московская областная филармония.

Реклама

Спектакль будет особенно интересен детям из-за своей интерактивности. Зрители смогут услышать классическую оперу в современном формате с элементами театрализации — гримом, светом и костюмами. Партии исполнят молодые солисты филармонии, хоров, театров и центра оперного пения. Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

Наро-Фоминск

Театры

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама