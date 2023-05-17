Подмосковье 17 мая 2023, 14:41 Спектакль «Отвертка» состоится в Истре 19 и 20 мая Истринский драматический театр

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В Истринском драматическом театре 19 и 20 мая пройдет спектакль о молодежи 90-х годов. Постановка называется «Отвертка», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Автором является заслуженный работник Подмосковья Андрей Соколов. Художественный руководитель театра — заслуженный работник Московской области Алексей Губин.

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Спектаклю будет длиться один час и 20 минут. Подробности можно узнать по телефону: 8(498)314-66-24.

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