Подмосковье 04 апреля 2024, 18:23 Спектакль «Обломов» покажут в Краснознаменске 6 апреля Дом офицеров, г. Краснознаменск

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Спектакль по мотивам романа И. А. Гончарова «Обломов» покажут на сцене Дома офицеров в Краснознаменске 6 апреля. Зрители увидят постановку молодежного театра «Круг-2».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, спектакль расскажет о жизни Ильи Обломова, который добровольно запер себя в четырех стенах петербуржской квартирки на Гороховой улице и большую часть дня проводит на своем любимом диване. Эта история о наивном человеке, отчаянно пытающемся найти своем место в этом мире.

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В ведомстве отметили, что спектакль «Обломов» молодежного театра «Круг-2» получил Гран-при на Международном театральном фестивале «Рождественский парад» в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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