Подмосковье 15 января 2024, 14:39 Спектакль о приключениях Аладдина прошел в селе Ямкино Телеканал «360»

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Спектакль «Волшебная лампа или приключения Аладдина» показали в сельском доме культуры «Ямкино». Это новая постановка театра «Золотая маска» по мотивам известной арабской сказки.

Актеры и режиссер Екатерина Кирина-Батанова внедрили в историю современную музыку и хореографию. Дополнили атмосферу яркими костюмами и декорациями. На подготовку и репетиции ушло около 2,5 месяцев.

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«Не все актеры — сотрудники театра. Они приезжали после учебы, школы, работы. Репетиции проходили вечером, традиционно три раза в неделю. Я надеюсь, что всем понравилось. Мы старались. Костюмы яркие, танцы заводные, артисты замечательные», — сказала Екатерина Кирина-Батанова.

Недавно музыкальному театру «Золотая маска» и коллективу театральной студии «Зазеркалье» исполнилось восемь лет. Новую постановку приурочили к этому событию.

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