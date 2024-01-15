15 января 2024, 14:39
Спектакль о приключениях Аладдина прошел в селе Ямкино
Спектакль «Волшебная лампа или приключения Аладдина» показали в сельском доме культуры «Ямкино». Это новая постановка театра «Золотая маска» по мотивам известной арабской сказки.
Актеры и режиссер Екатерина Кирина-Батанова внедрили в историю современную музыку и хореографию. Дополнили атмосферу яркими костюмами и декорациями. На подготовку и репетиции ушло около 2,5 месяцев.
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«Не все актеры — сотрудники театра. Они приезжали после учебы, школы, работы. Репетиции проходили вечером, традиционно три раза в неделю. Я надеюсь, что всем понравилось. Мы старались. Костюмы яркие, танцы заводные, артисты замечательные», — сказала Екатерина Кирина-Батанова.
Недавно музыкальному театру «Золотая маска» и коллективу театральной студии «Зазеркалье» исполнилось восемь лет. Новую постановку приурочили к этому событию.
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Спектакль
Богородский
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