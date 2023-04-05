Подмосковье 05 апреля 2023, 11:32 Спектакль о кадетах по мотивам дневников великого князя Константина Романова показали в Волоколамске

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Юные актеры православного исторического театра «Многая лета» приехали на гастроли в Волоколамск. В доме культуры села Осташево они показали спектакль «Кадетский маяк» по мотивам дневников великого князя Константина Романова.

Воспоминания великого князя были записаны как раз на земле Волоколамского края. Это вдохновило актеров на переосмысление спектакля.

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«Мы послушали удивительные рассказы экскурсовода, и я чувствовала, что ребята стали играть по-другому, <…> потому что больше углубились в историю, больше узнали о Константине Константиновиче и его кадетах, его сыновьях. Конечно, после этого по-другому загорелись глаза», — рассказала режиссер театра «Многая лета» Юлия Аникеева.

Спектакль основан на реальных событиях, происходящих накануне Гражданской войны.

«Великий князь Константин Константинович курировал в царское время все кадетские училища. И спектакль посвящен кадетской теме: как молодые ребята учились и готовились служить своей Родине. А с другой стороны, спектакль показывает, как они жили частной жизнью — как мальчики влюблялись в девочек. И как плохо, когда разваливается одна страна на две половины, и приходится делать выбор», — рассказала исполнительный директор Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества Сусанна Старцева.

Премьера спектакля прошла с аншлагом — зал едва вместил всех желающих познакомиться с историей кадетства в России.

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