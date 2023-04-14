Подмосковье 14 апреля 2023, 15:17 Спектакль о Юрии Гагарине показали ко Дню космонавтики в Воскресенске

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Театральная студия «Верю!» представила спектакль о Юрии Гагарине ко Дню космонавтики. Постановку показали на сцене Дома культуры «Гармония» в Воскресенске.

Спектакль «Гагарин. Я видел звезды» посвящен жизни Героя Советского Союза, ставшего первым человеком в космосе.

Главная идея постановки заключается в том, что поддержка родных и друзей помогает преодолеть любые трудности и реализовать свои мечты. Именно так и было в жизни Юрия Гагарина.

«Очень важно, что искусство театра формирует духовно-нравственные основы патриотического воспитания детей и юношества», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Кузнецов.

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