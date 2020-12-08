Спектакль Московского областного театра юного зрителя получил престижную премию

Спектакль «Питер Пэн» Московского областного театра юного зрителя получил премию «Звезда театрала». Ее вручали в 13-й раз, а церемония прошла в Театре имени Вахтангова. Постановку назвали лучшим спектаклем для детей и юношества.

Фаворитов определяли поклонники театра. Голосование провели онлайн — участие в нем приняли 100 тысяч человек из 80 стран.

В номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» победил областной ТЮЗ с постановкой «Питер Пэн». Ее режиссер — Алексей Франдетти. Коллектив поздравила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Я поздравляю режиссера спектакля Алексея Франдетти и художественного руководителя театра заслуженную актрису России Нонну Гришаеву с прекрасной победой! Елена Харламова.

В той же номинации был представлен и спектакль «Щелкунчик» Московского губернского театра. Эту постановку режиссировала Алла Решетникова.

«Благодарю всех зрителей Подмосковья за поддержку наших театров», — добавила Елена Харламова.

Лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль» стала Нонна Гришаева за роль Людмилы Гурченко в спектакле «Люся. Признание в любви» Театра имени Вахтангова.