Подмосковье 22 февраля 2024, 14:30 Спектакль «Маленький принц» покажут в Подольске 25 февраля Культурно-просветительский центр «Дубровицы»

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Спектакль «Маленький принц» пройдет в Подольске. Историю о любви по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери дети и подростки смогут увидеть 25 февраля в Культурно-просветительском центре «Дубровицы».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрители увидят историю о маленьком мальчике, который путешествует по разным планетам, находит друзей, учится любви и дружбе.

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Музыку французских композиторов к постановке исполнит Губернаторский оркестр Московской области.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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