Подмосковье 28 ноября 2023, 15:14 Спектакль «Левша» покажут в Подольске 3 декабря Культурно-просветительский центр «Дубровицы»

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В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске состоится спектакль «Левша». Постановку покажут 3 декабря, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Перед подольчанами выступят артисты столичных театров.

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«Спектакль раскрывает вопросы о предназначении, божьем даре, роли человека и ответственности за будущее. Гости смогут увидеть уникальных кукол и декорации, а также более 40 костюмов», — уточнили в ведомстве.

Начало назначили на 12:00. Билеты можно купить по ссылке.

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