Подмосковье 07 января 2023, 21:14 Спектакль «Ледниковый период. Чемпионы» Ильи Авербуха показали в Ногинске

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Каток в Центральном парке Ногинска превратился в ледовую сцену для российских звезд фигурного катания. В прошлом году представление Ильи Авербуха «Ледниковый период. Чемпионы» произвело невероятное впечатление на жителей Богородского округа — и они с нетерпением ждали продолжения.

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Капризы погоды не стали помехой для жителей округа и артистов.

«Чемпионы привыкли ставить рекорды, и сегодня мы также ставим определенный рекорд. Да, погода… Но мы сегодня позвонили нашим чемпионам — может, отменим? Не было ни доли сомнения, сказали, что танцуют в любую погоду, сами подарят тепло и согреют», — сказал заместитель главы Богородского округа Константин Бакшеев.

Традиционно ведущим «Ледникового периода» стал заслуженный мастер спорта России, призер олимпийских игр и хореограф Илья Авербух. Во время катания он рассказывал историю каждого номера и представлял участников программы, своих друзей и коллег.

« В канун Рождества все встречаем крещенские морозы, все, как и должно быть. Но мы вместе. Я считаю, что проект «Зима в Подмосковье» и те выступления, где выступает мой коллектив — это созвездие чемпионов. Каждый выходящий на лед — это звезда, это чемпион, это и есть отличие нашего проекта. Надеюсь, у него будет своя долгая жизнь », — сказал чемпион Европы и мира по фигурному катанию, хореограф-постановщик Илья Авербух.

Одни за другими на лед вышли знаменитые артисты, олимпийские призеры, которые уже не первый год удивляют многомиллионную публику. Зрители остались в восторге. Не каждый может в живую увидеть выступления звезд мирового уровня — это настоящая сказка перед Рождеством.

«Мы пришли сюда не просто так. Пришли посмотреть на наших звезд, чемпионов российской эстрады и русского фигурного катания. С большим наслаждением любуемся», — поделился один из зрителей.

Большой восторг у зрителей вызвало выступление артиста цирка на льду Алексея Ускова, который показал огненную феерию.

«Отдача чувствуется, воспринимается хорошо. Особенно в такую холодную погоду всегда хочется зажечь огонька. В прошлом году мы уже работали здесь, выступали на этом же катке. Все прекрасно, значит, будет обязательно и третий раз», — отметил артист цирка на льду Алексей Усков.

Ледовое представление проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Глава округа поблагодарил мастера спорта Илью Авербуха и его команду за этот чудесный праздник и пожелал жителям счастливого Рождества.

«Настоящим подарком от губернатора нашим жителям стал ледовый спектакль заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Спасибо Андрею Воробьеву за то, что для Ногинска ледовое представление — уже традиция», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

На Ногинский лед вышли Андрей Ежлов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Валерия Лосева и Валерий Синицин, Алексей Усков, Анастасия Игнатьева и Иван Скобрев, Михаил Коляда и Евгения Медведева.

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