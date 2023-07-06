Подмосковье 06 июля 2023, 08:33 Спектакль ко Дню семьи, любви и верности показали в театре «Фэст» в Мытищах

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Спектакль «Морской волк» показали в театре «Фэст» в Мытищах ко Дню семьи, любви и верности. Приглашение в театр драмы и комедии получили многодетные семьи округа.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила приглашенных зрителей с праздником и пожелала всем семьям любви, добра и счастливых взаимоотношений.

Спектакль о дружбе зайчонка и морского волка оценили как взрослые, как и дети.

«Я мама троих детей и бабушка пятерых внуков. У нас большая и дружная семья. Сегодня пришла сюда с внуками, мы очень рады, что нас пригласили на спектакль», — поделилась Екатерина Шешукова.

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